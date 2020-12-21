Суд по делу Кочаряна вновь отложен

Очередное заседание суда по делу бывшего президента Армении Роберта Кочаряна во вторник было отложено. Как сообщил Sputnik Армения его адвокат Ованнес Худоян, он и его коллеги участвуют в акциях протеста. Оппозиция 22 декабря объявила общенациональную забастовку с требованием отставки премьера Никола Пашиняна.

Адвокаты Кочаряна участвовали в акции протеста юристов у здания Генпрокуратуры, они встречались с генпрокурором Артуром Давтяном.

"Мы представили заявление судье, сообщив, что будем участвовать в акциях неповиновения. Именно поэтому не явились на заседание", - отметил Худоян.

А пресс-секретарь группы адвокатов Кочаряна Элина Саакова сообщила, что следующее заседание запланировано уже на 19 января в 13:00.