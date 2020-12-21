Министр Бабаев обсудил с профсоюзами и предпринимателями реформы в социальной сфере

Сегодня в режиме онлайн состоялось очередное заседание Трехсторонней комиссии по социальным и экономическим вопросам, в которой представлены Министерство труда и социальной защиты населения, Конфедерация профсоюзов Азербайджана и Национальная конфедерация предпринимателей (работодателей) Азербайджана.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения, министр, председатель Трехсторонней комиссии по социальным и экономическим вопросам Сахиль Бабаев заявил, что по поручению президента Ильхама Алиева основной целью масштабных реформ в социальной сфере является обеспечение благосостояния граждан, повышение качества труда, занятости и услуг социальной защиты. Связанная с реформами нормативно-правовая база постоянно совершенствуется.

Сахиль Бабаев сообщил, что в целом новые законопроекты в сфере труда и социальной реформы, программ рынка труда, занятости, социальной защиты регулярно обсуждаются на заседаниях Трехсторонней комиссии, изучаются мнения и предложения социальных партнеров в области социального диалога.

Министр отметил, что Азербайджан имеет опыт активного и эффективного сотрудничества с Международной организацией труда (МОТ). Еще одним проявлением высокой оценки успешных социально-экономических реформ, проводимых в нашей стране на международном уровне в последние годы, стало то, что Азербайджан был избран членом Административного совета МОТ. В нашей стране, которая в прошлом присоединилась к 58 конвенциям МОТ, трудовое законодательство было усовершенствовано в соответствии с этими конвенциями. В повестку дня этого заседания также было включено обсуждение возможности ратификации другой Конвенции МОТ.

Отметив важность обсуждений, которые проводились в Комиссии в прошлом при подготовке многих проектов, министр Сахиль Бабаев сказал, что на нынешнем заседании будет обсужден ряд новых законопроектов с социальными партнерами.

Комиссия обсудила законопроект о внесении изменений в закон «О трудовых пенсиях». Также было обсуждено применение механизмов ротации в госслужбе и др. Стороны обсудили возможность ратификации Конвенции МОТ №173 «О защите прав трудящихся в случае банкротства предпринимателей».