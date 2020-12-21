Политики своими поступками и решениями определяли судьбу сложного и неоднозначного 2020 года. Кто из мировых политиков заслужил титул «победитель года», а кто – «неудачник года» в своем топ-рейтинге определило агентство «Интерфакс-Украина».

Согласно топ-рейтингу агентства в число «победителей года» вошли президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Успешная военная кампания в Нагорном Карабахе стала большой победой президента Азербайджана на внутренней арене. Ильхам Алиев - триумфатор.

Президент Турции в 2020 успешно сыграл одновременно на нескольких внешнеполитических «шахматных досках» - в Ливии, Сирии, Восточном Средиземноморье, на Кавказе. Турция при Эрдогане стала одним из наиболее активных геополитических игроков», - говорится в рейтинге агентства.

На первое место среди «неудачников года» агентство поместило премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

«Проигрыш Армении в военном конфликте с Азербайджаном вверг официальный Ереван в серьезнейший внутриполитический кризис. Как следствие, отстранение Никола Пашиняна от власти является делом времени, а не принципа. Не исключено, что в дальнейшем Пашинян будет вынужден отправиться в политическую эмиграцию, спасаясь от уголовного преследования после утраты власти», - говорится в рейтинге агентства.