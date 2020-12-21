Алиев и Эрдоган – победители, а Пашинян и Макрон – неудачники года Согласно топ-рейтингу
Политики своими поступками и решениями определяли судьбу сложного и неоднозначного 2020 года. Кто из мировых политиков заслужил титул «победитель года», а кто – «неудачник года» в своем топ-рейтинге определило агентство «Интерфакс-Украина».
Согласно топ-рейтингу агентства в число «победителей года» вошли президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
«Успешная военная кампания в Нагорном Карабахе стала большой победой президента Азербайджана на внутренней арене. Ильхам Алиев - триумфатор.
Президент Турции в 2020 успешно сыграл одновременно на нескольких внешнеполитических «шахматных досках» - в Ливии, Сирии, Восточном Средиземноморье, на Кавказе. Турция при Эрдогане стала одним из наиболее активных геополитических игроков», - говорится в рейтинге агентства.
На первое место среди «неудачников года» агентство поместило премьер-министра Армении Никола Пашиняна.
«Проигрыш Армении в военном конфликте с Азербайджаном вверг официальный Ереван в серьезнейший внутриполитический кризис. Как следствие, отстранение Никола Пашиняна от власти является делом времени, а не принципа. Не исключено, что в дальнейшем Пашинян будет вынужден отправиться в политическую эмиграцию, спасаясь от уголовного преследования после утраты власти», - говорится в рейтинге агентства.
В число «неудачников года» попал и президент Франции Эммануэль Макрон.
«Президент Франции в уходящем году не достиг ни одной из целей как на внутренней арене, так и на внешней. На фоне пандемии и сокращения экономики Францию продолжили сотрясать протесты и теракты, а внешнеполитическая активность Макрона стала чередой провалов (Ливия, Ливан, Турция, Армения). В 2020 году во Франции усугубился «исламский фактор», что вызывает метания официального Парижа», - отмечает агентство.