22 декабря под председательством премьер-министра Азербайджанской Республики Али Асадова состоялось заседание Оперативного штаба при Кабинете министров в формате видеоконференции.

Как сообщили haqqin.az в Кабинете министров, премьер-министр отметил важность полного и неукоснительного соблюдения требований ужесточенного особого карантинного режима и санитарно-эпидемиологических норм.

Было отмечено, что по инициативе президента и первого вице-президента Азербайджан станет одной из первых стран, которые приобретут вакцину.

Были даны поручения в связи с проведением вакцинации в медицинских учреждениях в соответствии с установленными нормами, даны поручения по составлению соответствующих протоколов.

На заседании были подробно обсуждены работа, проделанная в связи с применением ужесточенного особого карантинного режима и вопросы, связанные с усилением мер контроля.