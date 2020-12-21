Али Асадов созвал совещание по коронавирусу фото
22 декабря под председательством премьер-министра Азербайджанской Республики Али Асадова состоялось заседание Оперативного штаба при Кабинете министров в формате видеоконференции.
Как сообщили haqqin.az в Кабинете министров, премьер-министр отметил важность полного и неукоснительного соблюдения требований ужесточенного особого карантинного режима и санитарно-эпидемиологических норм.
Было отмечено, что по инициативе президента и первого вице-президента Азербайджан станет одной из первых стран, которые приобретут вакцину.
Были даны поручения в связи с проведением вакцинации в медицинских учреждениях в соответствии с установленными нормами, даны поручения по составлению соответствующих протоколов.
На заседании были подробно обсуждены работа, проделанная в связи с применением ужесточенного особого карантинного режима и вопросы, связанные с усилением мер контроля.
Соответствующим структурам даны поручения по усилению контроля над выполнением требований ужесточенного особого карантинного режима.