В Баку директора школы наказали за нарушение карантина
В соцсетях распространились кадры о том, что директор средней общеобразовательной школы №187 Наиля Мамедова устроила себе день рождения с нарушением требований карантинного режима.
Как сообщили в Управлении образования города Баку, директору средней общеобразовательной школы №187 города Баку Наиле Мамедовой объявлены строгий выговор с последним предупреждением приказом министра образования на основании соответствующей статьи Трудового кодекса Азербайджанской Республики, она привлечена к административной ответственности за нарушение требований действующего в стране особого карантинного режима.