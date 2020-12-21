Какой уж тут овечий сторож, когда худющая, запуганная псина даже от детей шарахалась. А теперь она на привязи во дворе главного сельского чобана Мурсала киши. Все были потрясены, а некоторые даже посмеивались – мол, на что ему такая приблудная тварь.

И вот как-то случилось, что умер вожак всех собак в округе - пес нашего односельчанина Мурсала киши. Для старика это было невероятное горе, он словно почву под ногами потерял. Но однажды соседи увидели, что на место сдохшего пса он привел и привязал бездомную дворняжку, обычно слонявшуюся по улицам села. Все были удивлены, потому что ее и собакой-то нельзя было назвать – трусоватая, с вечно поджатым хвостом от страха, питающаяся исключительно объедками.

По моим детским воспоминаниям, жители села Фахралы Борчалинского края, где я родился и вырос, лето проводили на горных пастбищах. И чтобы охранять стада овец, коров и других животных, у всех были собаки.

Но со временем у этой трусливой псины прорезался голос. Чувствовалось, что она обретает уверенность и уже видит себя членом стаи, а может, и ее вожаком. В один прекрасный день мы заметили, что другие псы стали сторониться собаки Мурсала. Уже и дети не могли безбоязненно находиться с ней рядом – она дерзко лаяла и огрызалась. Да и вообще собака совсем уже не выглядела приблудной – откормилась, шерсть стала пушистой, а не свалявшейся, стойка гордая, уверенная. Даже лай изменился – из подскуливания и тявканья превратился в грозный рык. Пару раз эта пригретая чобаном псина даже пыталась наброситься на детей.

Сельчане удивлялись такой собачьей метаморфозе, кому-то даже казалось, что пес взбесился - мол, заражен бешенством и это стало теперь проявляться. Уже и взрослые, как их дети, стали сторониться собаки. Но все понимали, что Мурсал киши хорошо знает животных, много лет прожил с ними бок о бок и вряд ли возьмет в дом бешеную собаку.

А разгадка такого преображения забитой псины заключалась в том, что Мурсал киши не просто хорошо и до отвала кормил ее, но и при первой возможности стравливал собаку на пастбище с наиболее свирепыми представителями рода псовых. Причем сам участвовал в схватках собачьей своры и нещадно лупил тех, кто брал верх над его новой псиной. Побитые гордые алабаши разбегались, а трусливый пес Мурсала изображал преследование улепетывающих от пастушьей палки хозяина.

И спустя некоторое время все другие собаки на пастбище стали бояться пса Мурсала, который тихо-тихо и вправду возомнил, что его все сородичи боятся и пора стать их вожаком. И всегда быть впереди стаи. Нападать на других собак, претендовать на лучший кусок при раздаче корма стало для него обычным поведением.

* * *

Когда задумываюсь о причинах того, что иногда позволяли себе армяне на протяжении почти сотни лет в отношении нас, азербайджанцев, то почему-то приходит на ум эта поучительная история. Вообще-то собаки – животные благородные, очень верные и преданные, так что, думаю, ничего оскорбительного для людей нет, если сравнивать их с этими самыми близкими человеку животными.

Но как люди бывают разными, так и собаки. Вот и пес из моего детства, поначалу забитый и зачуханный, постепенно отъелся, освоился и стал себя мнить самым главным и значимым. Так и некоторые люди руку, подающую милостыню, запросто со временем могут откусить. На протяжении всей своей истории наши соседи учились приспосабливаться, прихватывая для себя все, что плохо лежит. А поскольку азербайджанцы веками находились под гнетом мощных государств, разграблявших их национальные богатства, армяне почему-то решили, что и они могут за счет азербайджанцев поживиться. Им казалось, что наш народ не может за себя постоять, никогда не научится воевать и всю жизнь будет только торговать. Они не знали нашей истории, в которой много славных побед, у них не было случая увидеть, как мы сражаемся и как любим и ценим свою землю. Возле них всегда были покровители, делавшие все, чтобы мы не могли встретиться с армянами лицом к лицу.