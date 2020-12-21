Армянская оппозиция решила провести ночь на площади в Ереване

Члены "Движения за спасение родины" и их сторонники намерены провести ночь на площади Республики. Об этом заявил представитель движения Гегам Манукян, сообщает Sputnik Armenia.

Оппозиция уже разбила палатки на площади, а также разожгла костер в больших бочках. На площади продолжает оставаться много людей.

"Вы свободны в своих действиях. Мы остаемся на площади, и вы можете присоединиться к нам", - сказал Манукян.

Ранее оппозиция дала время депутатам от блока "Мой шаг" до 18։00 часов. Она считает, что в условиях парламентской формы правления вопрос об отставке Никола Пашиняна с поста премьера должен решать парламент страны. Члены "Движения за спасение родины" заявляли, что в случае, если "Мой шаг" не ответит, они останутся на площади. Депутаты не отреагировали на это требование, в ответ оппозиция опубликовала имена парламентариев правящего блока, заявив, что принудит их созвать заседание парламента и сместить Пашиняна с должности.