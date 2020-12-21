Между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и главой МИД Швеции Анн Линде 22 декабря состоялась встреча в формате видеоконференции.

Как сообщили haqqin.az в МИД Азербайджана, в ходе встречи прошел обмен мнениями о текущей ситуации в регионе и реализации ряда вопросов, вытекающих из трехстороннего заявления от 10 ноября.

С учетом председательства Швеции в ОБСЕ в 2021 году, министры обсудили вопросы сотрудничества между этой организацией и Азербайджаном.

Стороны также обменялись мнениями по двустороннему сотрудничеству, другим региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес.