Байрам Горчиев: «Мы оперировали 24 часа... И 8 ноября Шушу освободили» они сражались за Родину!
28 лет назад наш народ испытал страшные и горькие дни в своей истории. С одной стороны – вакуум власти, с другой – оккупация армянами при помощи своих покровителей азербайджанских земель. Все это осталось черной странице в нашей национальной истории. И одним из самых трагических дней безвременья стал день оккупации нашей духовной столицы – города Шуша.
В ненастном 1992 году, сразу же после оккупации Шуши в военном госпитале я вместе со своими коллегами спасал наших раненых солдат и офицеров. В те дни все врачи пережили тяжелый психоэмоциональный стресс. Я беспрестанно задавался вопросом: как могло случиться так, что неприступная с трех сторон крепость Шуша перешла врагу? Наши раненые в боях солдаты и офицеры были в таком же замешательстве. Сколько раз все мы задавались мучительным вопросом - сможем ли потом отбить нашу крепость у врага? Суждено ли будет увидеть этот славный день?
С первого дня Второй Карабахской войны коллектив City hospital под моим руководством в Центральном клиническом военном госпитале в Баку принимал участие в лечении раненых. Наша славная армия победоносно наступала. Наш коллектив принял решение отправиться на фронт. Мы узнали, что самым близким к местам боевых действий является Физулинский район, и что раненых эвакуируют в Физулинский диагностический центр. Там раненых солдат и офицеров оперируют, и в зависимости от состояния эвакуируют в другие госпитали. По этой причине мы выбрали Физулинский диагностический центр и отправились туда.
В этом госпитале царил высокий боевой дух наших раненых бойцов, которых доставляли из всех районов боевых действий – Физули, Джебраил, Зангилан, Губадлы. Их высокий дух и отвага придавали нам силы. В короткий срок наш коллектив одновременно оказал первую медицинскую помощь, врачебную и высокопрофессиональную помощь 100-200 раненым солдатам. Каждого поступающего раненого бойца мы спрашивали о Шуше. Каждый из нас грезил освобождением Шуши. Все раненые поступали к нам с дороги, ведущей на Шушу.
4-6 ноября стали привозить первых раненых с подступов к Шуше, а 6 ноября – непосредственно из самого города. Словно это было сновидением, ведь иностранные военные эксперты утверждали, что дороги к Шуше непроходимы для техники, и поэтому освобождение Шуши невозможно. Однако наши доблестные солдаты взяли эту неприступную крепость. Невозможно выразить словами царивший среди солдат, офицеров и медперсонала высочайший дух. Мы оперировали без остановки 24 часа. Мы не чувствовали ни усталости, ни голода. И 8 ноября Шуша была освобождена!
Двадцативосьмилетний путь к освобождению Шуши завершился героической победой. В чем мы должны быть благодарны нашему президенту, славным солдатам и офицерам. Потрясение и депрессия, которые я пережил в 1992 году, сменились эмоциональным подъемом в 2020 году. Я был благодарен всем своим друзьям и нашему коллективу и поделился с ними своей радостью. Я очень рад, что в освобождении Шуши есть частица и нашей заслуги.
Хочу выразить благодарность всем, кто помог нам на этом пути, и особую благодарность генеральному директору компании Kim construction Самиру Аббасгулиеву и предпринимателю Анару Ализаде. Также я хочу выразить свою благодарность всему коллективу врачей, в том числе профессору Агшину Багирову, Инару Сеидову, Сянану Гулиеву, Эльнуру Мирзали, Ульви Алиеву, Фариду Мамедову и Исмаилу Ибрагимову.