Байрам Горчиев, глава City Hospital, кандидат медицинских наук, травматолог-ортопед 21:31

28 лет назад наш народ испытал страшные и горькие дни в своей истории. С одной стороны – вакуум власти, с другой – оккупация армянами при помощи своих покровителей азербайджанских земель. Все это осталось черной странице в нашей национальной истории. И одним из самых трагических дней безвременья стал день оккупации нашей духовной столицы – города Шуша. В ненастном 1992 году, сразу же после оккупации Шуши в военном госпитале я вместе со своими коллегами спасал наших раненых солдат и офицеров. В те дни все врачи пережили тяжелый психоэмоциональный стресс. Я беспрестанно задавался вопросом: как могло случиться так, что неприступная с трех сторон крепость Шуша перешла врагу? Наши раненые в боях солдаты и офицеры были в таком же замешательстве. Сколько раз все мы задавались мучительным вопросом - сможем ли потом отбить нашу крепость у врага? Суждено ли будет увидеть этот славный день?

С первого дня Второй Карабахской войны коллектив City hospital под моим руководством в Центральном клиническом военном госпитале в Баку принимал участие в лечении раненых. Наша славная армия победоносно наступала. Наш коллектив принял решение отправиться на фронт. Мы узнали, что самым близким к местам боевых действий является Физулинский район, и что раненых эвакуируют в Физулинский диагностический центр. Там раненых солдат и офицеров оперируют, и в зависимости от состояния эвакуируют в другие госпитали. По этой причине мы выбрали Физулинский диагностический центр и отправились туда. В этом госпитале царил высокий боевой дух наших раненых бойцов, которых доставляли из всех районов боевых действий – Физули, Джебраил, Зангилан, Губадлы. Их высокий дух и отвага придавали нам силы. В короткий срок наш коллектив одновременно оказал первую медицинскую помощь, врачебную и высокопрофессиональную помощь 100-200 раненым солдатам. Каждого поступающего раненого бойца мы спрашивали о Шуше. Каждый из нас грезил освобождением Шуши. Все раненые поступали к нам с дороги, ведущей на Шушу.