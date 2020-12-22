В отличие от Азербайджана, Казахстана, Узбекистана, Туркменистана другие страны Центральной Азии все еще впрямую зависимы от поставок российских энергоносителей.

Россия как один из крупнейших поставщиков энергоресурсов на мировые рынки продолжает свою политику газового доминирования. Это хорошо чувствуют бывшие республики Советского Союза, у которых нет своих энергетических ресурсов — нефти и газа.

Только что стало известно, что Москва отказала Бишкеку в снижении цены на газ. Кыргызстан будет по-прежнему получать «голубое топливо» по цене 150 долларов за 1000 кубометров вместо запрошенных 100. Кыргызская сторона, как и ожидалось, с огорчением среагировала на этот ответ России.

Эта позиция должностных лиц прозвучала на недавнем заседании комитета по промышленности, энергетике и использованию недр.

Именно на этом заседании депутат парламента Кыргызстана Экмат Байпакпаев заявил, что российский «Газпром» не занимается развитием отрасли газовой промышленности в Кыргыстане. При этом он отметил, что надо пересмотреть условия соглашения с этим концерном, при том, что национальную компанию «Крыгызгаз» в свое время концерну отдали всего за 1 доллар.

В то же время, лоббист российского концерна и его представитель в Кыргызстане Арзымат Алдаяров парировал, что до прихода в страну «Газпрома» уровень газификации Кыргызстана составлял лишь 22 процента. К лету 2020 года он вырос уже до 33 процентов. К концу года ожидается достижение уровня в 35 процентов. Компания, принадлежащая российскому «Газпрому», обещает к 2030 году вывести уровень газификации Кыргызстана к 60 процентам.

История вопроса такова, что в 2014 году Россия в лице «Газпрома» завладела 100 процентами акций национального газового оператора «Кыргызгаз», получив их всего за 1 доллар. Российский монополист взял на себя оплату всех долговых обязательств купленного за бесценок кыргызского «газовика».

В мае текущего года предыдущие власти Кыргызстана попросили Россию снизить цену на газ.

Но, как видно, Россия стоит на своем. И в связи с происходящими в Кыргызстане событиями не собирается отступать.