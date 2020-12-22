«Российские железные дороги» только что сообщили, что до 2022 года вводят скидку в 50 процентов к тарифу на перевозки в Россию плодоовощной продукции из Узбекистана и Таджикистана в рефрижераторах из этих стран. Акция начнет действовать с 1 января наступающего года. Известно, что аналогичное решение уже принималось и действовало с начала 2018 года.

Вслед за открытием рынка России для помидоров из Азербайджана, о чем сообщал haqqin.az, власти РФ делают шаги по смягчению условий импорта фруктов и овощей на свой рынок из других дружественных стран.

Информационные источники ранее сообщали, что Россия за 10 месяцев 2020 года уже оказывалась среди крупнейших потребителей узбекских овощей и фруктов, если считать в денежном выражении.

Российский комитет по статистике ранее сообщал, что с января по октябрь в Россию из Узбекистана было отгружено свыше 313 тысяч тонн сельскохозяйственной продукции на сумму 222 миллиона долларов США.

Неплохие цифры показал в этой сфере и Таджикистан.

Министерство сельского хозяйства этой страны опубликовало данные о 120 тысячах тонн продукции аграрного сектора, отправленной в Россию на более чем 17 миллионов долларов, что на 5,5 миллиона больше предыдущего года. Эти страны успешно реализуют свою продукцию на рынках России, Казахстана, Китая, а также Евросоюза.

Интересно, что до недавнего времени пальма первенства в импорте этих видов продукции принадлежала Казахстану и Кыргызстану, как сообщал портал nuz.uz.

Однако время меняется, и конкуренция между соседями по Центральной Азии в сфере сельскохозяйственного производства становится все более жесткой. Огромные пространства Казахстана и трудолюбивый народ Кыргызстана не могут долго определять рост объемов качественной аграрной продукции. Узбекистан и Таджикистан берут на вооружение новые технологии возделывания земли и выращивания урожаев с меньшими потерями, присматриваясь к опыту более опытных соседей по региону. И это приносит свои результаты.