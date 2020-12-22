Соцсети вспомнили о Каддафи: ливийский лидер предупреждал о коронавирусе?

Пользователями Сети обсуждается выступление полковника на 64-й Генассамблее ООН. Пророчество о пандемии коронавируса увидели в следующих словах Каддафи: «Они сами будут создавать вирусы и продавать вам противоядия. Потом будут делать вид, что им требуется время на поиск решения, тогда как оно уже будет у них».

В социальных сетях обсуждают версию, по которой покойный ливийский лидер Муаммар Каддафи предсказал пандемию COVID-19 еще в 2009 году, сообщает ФАН.

Это заявление вызвало широкий резонанс. Естественно, речь Каддафи никак не была связана с пандемией 2020 года. Он не говорил о будущем, а критиковал ситуацию одиннадцатилетней давности. В начале своего выступления политик сказал о гриппе H1N1, который более известен как «свиной». В 2009 году его называли фикцией, направленной на обогащение фармацевтических компаний. С подобной теорией согласился и экс-предводитель Ливии.

«Возможно, грипп H1N1 был вирусом, который создали под контролем лаборатории, а изначально он задумывался как военное оружие», - заявил Каддафи.

Далее ливийский полковник раскритиковал военную политику ООН и Совета Безопасности. Вспомнил историческую подоплеку отношений с Соединенными Штатами Америки и высказался о мигрантах из африканских стран. В блоке, посвященном сомалийским пиратам, Каддафи сравнил террористов с вирусами. Оба явления, по его мнению, служат для обогащения капиталистов.

«Решение не состоит в том, чтобы отправить больше военных кораблей для борьбы с сомалийцами. Это не решение. Мы неправильно относимся к явлениям пиратства и терроризма. Сегодня есть свиной грипп. Возможно, завтра будет рыбный грипп, потому что иногда мы производим вирусы, контролируя их. Это коммерческий бизнес», - произнес политик.

После этого Муаммар Каддафи поделился своим видением борьбы с вирусом:

«Капиталистические компании производят вирусы, чтобы создавать и продавать вакцины. Это очень постыдно и неэтично. Нельзя продавать вакцины и лекарства. В «Зеленой книге» я утверждаю, что лекарства не должны продаваться или подвергаться коммерциализации. Лекарства и прививки детям должны быть бесплатными. Но капиталистические компании производят вирусы и вакцины и хотят получать прибыль. Почему они не бесплатны? Мы должны раздавать их бесплатно, а не продавать».