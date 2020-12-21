В свою очередь, министерство обороны Южной Кореи в опубликованном заявлении написало, что китайская армия совершала рутинный облет в рамках учений перед появлением в указанной зоне.

Случилось так, что перед этим четыре военных китайских самолета влетели в упомянутую зону, а вслед за ними там же появились еще и 15 российских военных воздушных судов. Об этом сообщила Коллегия объединенных шефов штабов Республики Корея.

Как только в так называемой Зоне идентификации военно-воздушного пространства Южной Кореи появились 19 самолетов, принадлежащих ВВС России и Китая, противовоздушная оборона этой страны подняла в воздух свои истребители.

«Инцидент выглядит связанным с совместными военными учениями Китая и России, но требует дальнейшего анализа», - говорится в сообщении. Надо напомнить, что это не первый подобный случай опасного маневрирования.

В июле 2019 года южнокорейские самолеты произвели сотни предупреждающих выстрелов в сторону российских самолетов, которые тогда тоже совершали совместные полеты с китайскими военными самолетами в южнокорейском воздушном пространстве.

Во время недавно произошедшего инцидента свои военные самолеты подняла в воздух также и Япония.

И Страна Восходящего солнца, и Южная Корея обвинили Китай и Россию в нарушении своего воздушного пространства. Однако и Пекин, и Москва отвергли эти обвинения.

Регион Южно-Китайского моря все еще остается местом постоянного напряжения, где сходятся интересы не только Китая и Японии, но и Тайваня, не признанного континентальным Китаем государства.

Особой точкой притяжения там является небольшой архипелаг в Южно-Китайском море, на который претендуют все три соседние державы. Суть, как и во многих конфликтах в других регионах земного шара, - в наличии полезных ископаемых, прежде всего источников энергетических ресурсов — нефти и газа.

Потому бряцание оружием — демонстрация своей силы и желания показать, кто является серьезным игроком на этой шахматной доске, как аргумент в споре за право обладать приоритетом.