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Акция поддержки наших военных, служащих на освобожденных от армянской оккупации территориях, проводимая по инициативе первого вице-президента Мехрибан Алиевой, которая с особой чуткостью относится к пожеланиям и потребностям наших военнослужащих, Фондом Гейдара Алиева и сетью супермаркетов Bravo, прошла в Джебраильском, Зангиланском и Губадлинском районах. Как сообщает haqqin.az, в рамках этой акции сегодня, 22 декабря, для солдат и офицеров в эти районы были доставлены гостинцы с различными продуктами питания и средствами личной гигиены.

В сопровождении сотрудников Министерства внутренних дел представители сети супермаркетов Bravo посетили освобожденные от оккупации территории, доставили посылки нашим военнослужащим, а также побеседовали с солдатами и отметили их пожелания. В настоящее время Азербайджанская армия, проявляя мужество и героизм, с победным настроем несет службу на родных землях. Продолжаются меры по дальнейшему улучшению обеспечения наших войск, дислоцированных на территориях, освобожденных от оккупации. Обеспечение военнослужащих питанием и обмундированием также постоянно сохраняется в центре внимания на высоком уровне.

«Нашим самым большим желанием было освобождение родных земель от оккупации. И мы добились этого. Под руководством нашего Победоносного Верховного главнокомандующего мы одержали победу. У нас высокий настрой. Мы – доблестные бойцы победоносной армии. Вернемся домой с честью, с радостью, с достоинством. Нет чувства, прекраснее этого», - сказал доброволец Орхан Абилов. Анар Оруджев также добровольцем отправился на фронт с первых дней Отечественной войны, прошел боевой путь до Шуши. «Мы воевали за нашу Родину. У всех хорошее настроение. Горжусь тем, что участвовал в Отечественной войне. Питание и обмундирование также на высоком уровне. Пусть о нас не беспокоятся», - сказал он.

Солдат Эмиль Керимли также участвовал в боях за Гадрут, Туг, Шушу. «Хотя сражались солдаты, победа принадлежит народу. Всегда чувствовали поддержку народа. Да здравствует наш народ. Среди наших товарищей были погибшие и раненые. Да упокоит Аллах души наших шехидов, да дарует исцеление раненым. Карабах – это Азербайджан!»