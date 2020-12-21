Согласно информации, гражданин США Гайк Назарян переехал в Армению в 2016 году. По его словам, он приехал в Армению после Апрельской войны, так как знал, что «этим все не закончится». Гайк Назарян говорит, что все это время жил в предчувствии войны, и начало боевых действий 27 сентября 2020 года не стало для него неожиданным.

Сегодня в Ереване проходила очередная акция протеста против премьер-министра Никола Пашиняна. Американский журналист-блогер Патрик Ланкастер, который освещал акцию протеста в армянской столице, в своем репортаже рассказал историю одного из участников этой акции, принимавшего участие в боях против Азербайджанской армии.

Он говорит, что в бой против Азербайджанской армии вступил уже 29 сентября.

«Я пришел в военкомат уже с вещмешком. Меня не призывали, я был добровольцем. Меня отправили в Гадрут. Это стало для меня шоком, так как основная дорога была уже перекрыта азербайджанцами. Многие из добровольцев не относились к этой войне серьезно. Все думали, что она продлится всего 4-5 дней», - рассказывает Назарян.

По его словам, на посту, куда он попал, их было всего 40 человек. А на других армянских постах было всего по 10-15 человек.

Назарян хвастается тем, что у него был военный опыт. По его словам, в 2017 году он по контракту служил в армянской армии на границе с Азербайджаном в Тавуше.

Затем гражданин США Гайк Назарян стал обвинять премьер-министра Армении Никола Пашиняна в «предательстве» и в том, что он «сдал земли».

«Это был Гайк – американец армянского происхождения, который принял участие в последней армяно-азербайджанской войне», - так завершил свой репортаж Патрик Ланкастер.

Отметим, что haqqin.az неоднократно писал о том, что Армения привлекала к участию в боях против Азербайджанской армии террористов и боевиков из стран Ближнего Востока и Европы, в частности, из Франции. Сегодняшнее видео свидетельствует о том, что против Азербайджана в рядах ВС Армении воевали и боевики из США.