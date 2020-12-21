В Дании выявили еще одну новую мутацию коронавируса

Отмечается, что эта мутация не связана с обнаруженной ранее в Великобритании, а также с вирусом, из-за которого решили уничтожить норок. N439K выявили в результате исследования, проведенного в датском Государственном институте по борьбе с инфекционными заболеваниями.

В Дании выявили менее чувствительную к вакцине мутацию коронавируса N439K: его носителями являются около десяти процентов всех протестированных в стране на наличие инфекции с подтвержденным диагнозом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Специалисты выяснили, что мутировавший вирус N439K впервые был выявлен в мае этого года в Румынии, а сейчас он присутствует в ряде европейских стран. Он наиболее распространен в Ирландии, Чехии и Швейцарии. Китайские исследования подтверждают его большую резистентность к антителам.

«Нас беспокоит то, насколько эффективной окажется вакцина в случае с N439K. А потому будет уместно следить за распространенностью этого варианта, а также тем, поражает ли он наиболее уязвимые группы», — заявил представитель института Тира Грове Краузе. Однако он не уточнил, о какой именно вакцине идет речь.

На сегодняшний день ни одного смертного случая от N439K не зарегистрировано.

Ранее сообщалось, что новая мутация коронавирусной инфекции SARS-CoV-2 появилась еще в апреле 2020-го на территории Болгарии.

Новая форма коронавируса получила широкое распространение в Великобритании и быстро вытесняет предыдущую разновидность. Мутировавший вирус также обнаружили у пациентов в Нидерландах, Дании, Австралии и Италии.

Хотя мутация может делать патоген более заразным, пока нет доказательств, что она облегчает передачу SARS-CoV-2 или делает вирус более опасным. Несмотря на это, ограничения на въезд из Великобритании ввели в большей части европейских стран: например, в Австрии, Бельгии, Болгарии, Германии и Франции.