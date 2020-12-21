Каждый сотый житель Земли заразился коронавирусом

Так, доля заразившихся составляет более 1% населения планеты, которое Фонд ООН в области народонаселения оценивает в 7,795 млрд человек по состоянию на середину года.

Общее число заразившихся новым коронавирусом в мире превысило 77,95 млн человек, передает ТАСС со ссылкой на подсчеты, сделанные на основе данных властей, экспертов и СМИ.

Самая высокая доля заболевших в странах с относительно малым количеством населения. Так, в Андорре заразились 9,9% населения (7 633 человека), в Люксембурге - 7,3% населения (44 809 человек). В Черногории коронавирус выявлен по меньшей мере у 7,2% населения (44 542 человека).

В США COVID-19 выявили у 5,6% населения (более 18,2 млн человек).

Распространение коронавируса в мире продолжает ускоряться. До сентября, когда во многих странах мира началась так называемая вторая волна распространения инфекции, в мире ежедневно фиксировалось до 300 тыс. случаев. К октябрю этот показатель возрастал до 600 тыс. случаев в сутки. 20 декабря, по данным ВОЗ, зафиксирован новый рекорд - 800 тыс. подтвержденных случаев заражения за 24 часа.

Число умерших из-за коронавируса превысило 1,7 млн, что составляет около 2,2% от общего числа заразившихся.