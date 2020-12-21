В Израиле распустили парламент и объявили досрочные выборы

Парламент был распущен из-за истечения сроков утверждения госбюджета Израиля. Кнессет отклонил законопроект о переносе крайнего срока по утверждению бюджета. Спикер Ярив Левин объявил, что «двери Кнессета 23-го созыва закрываются» и страна «опять идет на выборы». Пока к присяге не приведут новое правительство, во главе кабмина останется действующий премьер – Биньямин Нетаньяху, передает ТАСС со ссылкой на «Кан».

Это будут уже четвертые выборы в Израиле менее чем за два года. Нетаньяху обвинил министра обороны и лидера партии «Кахоль-Лаван» Бени Ганца в отказе от коалиционных обязательств перед партией «Ликуд».

В партии «Кахоль-Лаван» заявили, что это Нетаньяху «втягивает в страну в четвертые выборы». Ганц сообщал, что выдвигал Нетаньяху ультиматум перед голосованием по бюджету. Как показывают опросы, если мнение граждан страны не поменяется к марту, партия Нетаньяху победит на выборах, но у нее снова возникнут трудности при создании коалиции.