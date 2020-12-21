Байден: Худшее еще впереди

Для США в ситуации с коронавирусом «худшие дни еще впереди», заявил избранный президент страны Джозеф Байден.

Он заявил, что жителям США «надо быть готовыми», победа над болезнью «потребует терпения и настойчивости», пообещав, что на посту президента будет говорить о ситуации с коронавирусом правду.

Байден также напомнил, что ему «сделали прививку», и добавил, что «ждет второй и полностью уверен в вакцине» Pfizer/BioNTech, передает РИА Новости.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в США выявлено свше 18 млн случаев COVID-19, умерли более 320 тыс. пациентов с коронавирусом.