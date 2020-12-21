Рамин Байрамлы об особенностях вакцинации в Азербайджане

«В Азербайджане будет электронная система связи с людьми, которые вакцинируются от коронавируса. Специалисты работают над этой программой». Об этом заявил председатель Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы в интервью местным СМИ.

Глава TƏBİB отметил, что людям будут вводить обе дозы вакцины.

«Люди, которые принимают первую дозу, будут предупреждены о необходимости принять вторую дозу. Электронная система будет основана на программе e-təbib. Система почти готова. Кроме того, мы разработали паспорт COVID-19 со штрих-кодом, принадлежащий каждому человеку. При необходимости этот паспорт выдается тем, кто будет вакцинирован. Если какая-либо зарубежная страна запросит документ, связанный с коронавирусом, этот паспорт будет представлен».