Российские миротворцы разминировали около 100 км дорог в Карабахе

Инженерные подразделения российских миротворческих сил за время в Нагорном Карабахе разминировали уже 260 гектаров территории, завершается разминирование северной окраины Ханкенди (Степанакерта). Об этом сообщило Минобороны РФ.

"За время операции инженерными подразделениями российских миротворческих сил в Нагорном Карабахе разминировано 260 гектаров местности, около 100 километров дорог, 434 домостроения. Обнаружено и обезврежено более 8,6 тысячи взрывоопасных предметов", - цитирует РИА Новости сообщение российского военного ведомства.