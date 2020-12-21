Трамп совершил массовое помилование

Президент США Дональд Трамп подписал указ о помиловании 15 человек. Двое из помилованных — Джордж Пападопулос и Алекс ван дер Зваан — были фигурантами дела о «российском вмешательстве» в президентские выборы США в 2016 году. Об этом пишет Коммерсант.

Джордж Пападопулос был советником предвыборного штаба Дональда Трампа. Его осудили в 2018 году за дачу ложных показаний ФБР. В докладе спецпрокурора Роберта Мюллера упоминались переговоры Пападопулоса с британским профессором Джозефом Мифсудом, якобы располагавшим связями в правительстве России.

Алекс ван дер Цваан — гражданин Нидерландов и зять российского бизнесмена Германа Хана. В феврале 2019 года он признал в суде свою вину и заявил, что сознательно солгал агентам ФБР о своих переговорах с политическим консультантом предвыборного штаба господина Трампа.

Также Дональд Трамп помиловал бывших конгрессменов, осужденных за нецелевое использование средств избирательной кампании или мошенничество.

Месяцем ранее глава Белого дома помиловал своего бывшего советника по нацбезопасности Майкла Флинна. Его обвиняли в неверном информировании ФБР о контактах с послом России.