Эльнур Эминоглы, автор haqqin.az 09:43

И вновь у нашей оппозиции и сетевой критики нашелся повод для недовольства. Солдаты на освобожденных территориях, кошмар какой, ходят не всегда выбритые, с не застёгнутой верхней пуговичкой и вообще – выглядят не совсем по-уставному. Одному не хватило зубной щетки, а у второго носки были порванные. А еще, вот уж где последние дни для армии наступают, по инициативе первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой Фонд Гейдара Алиева и сеть супермаркетов Bravo начали доставлять бойцам различные неуставные продукты питания и посылки со средствами личного ухода и гигиены – причем явно не в однообразной упаковке. Ужас-ужас, армия разлагается на глазах… Что же стало с тыловой крысой МТО?

Знаете ли вы, что такое простое солдатское счастье? Думаете, уцелеть в боях? Это уж как повезет, мина – дура, снайпер – молодец, в конце концов – что кому на роду написано, то так и случится, для того, в конце концов, мы и форму надевали, не это главное. Камнем сбить вражеский вертолет, оторвать танку противника руками ствол, взять неприступную высоту? Это счастье больше для пропагандистов и высокого командования, поскольку для простого солдата это и не радость вовсе, а обычная работа, честное исполнение долга. Нет, вы не знаете, что такое счастье. А между тем – оно предельно простое. После боев – иметь возможность скинуть опостылевшие берцы, сопревшие носки, задубевший от пота камуфляж и ставшую жесткой от соли нижнюю майку-футболку – и под душ, пусть даже это тоненькая струйка степлившейся воды из шланга, который держит в руках твой сослуживец. Это в лучшем случае. Или кружкой теплой воды (если повезет!) помыться на открытом морозном Муровдаге. Где фиговом листком служит какой-нибудь холмик. И если ты еще при этом не казенным мылом намылился, а каким-то «гражданским», душистым, с запахом той, оставшейся в прошлом мирной жизни – то вон оно, неземное блаженство! Потом, обсохнув, надеть на тело не вшивую уставную футболку, а что-то мягкое, прямо из магазинной упаковки, ласково обнимающее, может быть даже – один раз живем – с каким-нибудь прикольным принтом, натянуть неуставного цвета носки, обуть тапочки или кроссовки, чтобы ноги «раздышались» - и туда, туда, куда уже зовут однополчане – к столу. И безразлично, стол ли это или несколько составленных вместе зарядных ящиков, а то и просто кусок брезента, разостланный на земле. Дело то не в этом. А в кружке горячего, заваренного не по пайковой норме – от души, щедро, хорошего астаринского чая. И в горке совершенно гражданских конфет, в яркой и демаскирующей обертке. И в пакете пряников или еще каких «вкусняшек», совершенно неуставных, никаким ИРП (индивидуальный рацион питания) не предусмотренным. А то и более того – одуряюще пахнущей выпечкой, опять же – лежащей свободно, бери и ешь вволю.