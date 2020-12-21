Азербайджанский солдат заслужил не критики, а поддержки! актуальный комментарий
И вновь у нашей оппозиции и сетевой критики нашелся повод для недовольства. Солдаты на освобожденных территориях, кошмар какой, ходят не всегда выбритые, с не застёгнутой верхней пуговичкой и вообще – выглядят не совсем по-уставному. Одному не хватило зубной щетки, а у второго носки были порванные.
А еще, вот уж где последние дни для армии наступают, по инициативе первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой Фонд Гейдара Алиева и сеть супермаркетов Bravo начали доставлять бойцам различные неуставные продукты питания и посылки со средствами личного ухода и гигиены – причем явно не в однообразной упаковке. Ужас-ужас, армия разлагается на глазах… Что же стало с тыловой крысой МТО?
Знаете ли вы, что такое простое солдатское счастье? Думаете, уцелеть в боях? Это уж как повезет, мина – дура, снайпер – молодец, в конце концов – что кому на роду написано, то так и случится, для того, в конце концов, мы и форму надевали, не это главное.
Камнем сбить вражеский вертолет, оторвать танку противника руками ствол, взять неприступную высоту? Это счастье больше для пропагандистов и высокого командования, поскольку для простого солдата это и не радость вовсе, а обычная работа, честное исполнение долга.
Нет, вы не знаете, что такое счастье. А между тем – оно предельно простое. После боев – иметь возможность скинуть опостылевшие берцы, сопревшие носки, задубевший от пота камуфляж и ставшую жесткой от соли нижнюю майку-футболку – и под душ, пусть даже это тоненькая струйка степлившейся воды из шланга, который держит в руках твой сослуживец. Это в лучшем случае. Или кружкой теплой воды (если повезет!) помыться на открытом морозном Муровдаге. Где фиговом листком служит какой-нибудь холмик.
И если ты еще при этом не казенным мылом намылился, а каким-то «гражданским», душистым, с запахом той, оставшейся в прошлом мирной жизни – то вон оно, неземное блаженство!
Потом, обсохнув, надеть на тело не вшивую уставную футболку, а что-то мягкое, прямо из магазинной упаковки, ласково обнимающее, может быть даже – один раз живем – с каким-нибудь прикольным принтом, натянуть неуставного цвета носки, обуть тапочки или кроссовки, чтобы ноги «раздышались» - и туда, туда, куда уже зовут однополчане – к столу.
И безразлично, стол ли это или несколько составленных вместе зарядных ящиков, а то и просто кусок брезента, разостланный на земле. Дело то не в этом. А в кружке горячего, заваренного не по пайковой норме – от души, щедро, хорошего астаринского чая. И в горке совершенно гражданских конфет, в яркой и демаскирующей обертке. И в пакете пряников или еще каких «вкусняшек», совершенно неуставных, никаким ИРП (индивидуальный рацион питания) не предусмотренным. А то и более того – одуряюще пахнущей выпечкой, опять же – лежащей свободно, бери и ешь вволю.
Первый, второй, третий глоток чая. И из глаз уходит напряг войны, и кажется, что ничего этого и не было, а если было – то не с тобой: обстрелов, изматывающих марш-бросков в полной выкладке, свистящих над головою пуль, визга мин - и долбежки подмерзшей каменистой почвы, быстрее, быстрее, до кровавых волдырей, лишь бы успеть окопаться поглубже. А потом впервые за много дней ты ложишься раздетым, без обуви, в удобный спальный мешок в теплой палатке и засыпаешь с полуулыбкой на лице – война ведь окончена…
С точки зрения уставных требований – кошмар и вопиющее безобразие. Но что вам сделал наш солдат-победитель, что вы хотите отнять у него несколько мгновений такого вот простого неуставного счастья? Неужели вы и вправду думаете, что армия от этого реально разложится? Или все же она станет сильнее от того, что хоть несколько минут, но аскер, разобрав посылку от Мехрибан Алиевой, словно побудет дома?
Первая леди Азербайджана сердцем поняла, что даже разгеройскому герою нужна теплая пауза от устава. «Диванные воины», виртуозы клавиатуры и укротители компьютерных мышей, этого понять оказываются не в состоянии.
И ведь то нужно понимать, что наши войска сейчас расквартированы, по сути, в «чистом поле». Гражданские квартиры и палаточные лагеря – это не самая лучшая форма временного места дислокации. Поскольку в таких условиях из-за бытовых неудобств нагрузка на морально-психологическое состояние военнослужащих, и рядового, и офицерского состава, резко возрастает. Те, кто прошел гарнизоны Афганистана и пережил вывод войск в чистое поле из Германии, ну и наконец, боевые окопы на линии соприкосновения огня в Гюлистане, Маргушеване, Борсунлу или Агдаме – думаю, прекрасно меня поймут.
На Генеральный штаб Азербайджана и месяц назад созданный Координационный штаб для централизованного решения вопросов на территориях в Нагорном Карабахе во главе с Самиром Нуриевым сейчас ложится огромный груз забот по обустройству воинского контингента на освобожденных территориях.
Необходимо добиться безотказно работающей системы ротации, обеспечить завоз всего необходимого для военнослужащих в зимне-весенний период, начать проектирование строительства военных городков как мест постоянной дислокации – и решить при этом еще сотни сопутствующих задач. При всем желании и самоотверженности сделать это быстро не получится. Нашим военным некоторое время предстоит в полном соответствии с уставами «стойко переносить тяготы и лишения». А это требует чуткости и понимания солдата. Так что не критика сейчас нужна – а поддержка. Наши аскеры этого подарка от страны вполне заслужили.