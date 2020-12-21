Новый штамм коронавируса обнаружили и в Бразилии

Новый штамм коронавируса COVID-19 обнаружен в штате Рио-де-Жанейро, сообщил бразильский телеканал O Globo со ссылкой на исследование Национальной лаборатории научных вычислений. У ученых пока нет доказательств, что мутация опаснее или агрессивнее.

Мутация произошла от штамма коронавируса B.1.1.28 и отличается от изначального вируса изменениями в 38 из 180 геномов. У исследователей пока нет доказательств того, что новый штамм может снизить эффективность вакцин.

Бразилия на третьем месте в мире по количеству заразившихся и на втором — по числу смертей. С начала пандемии в стране зарегистрировано более 7,3 млн случаев заражения и более 188 тыс. летальных исходов.

Неделей ранее мутацию коронавируса обнаружили в Великобритании. Новый штамм оказался более заразным, чем распространенный ранее.