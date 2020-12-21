На призывавшего «пристрелить Никола» Исагуляна завели уголовное дело
В Следственном комитете Армении возбудили уголовное дело по факту заявлений председателя партии "Национальная безопасность" Гарника Исагуляна.
Sputnik Армения со ссылкой на пресс-службу СК пишет, что уголовное дело по части 1 статьи 262.2 Уголовного кодекса Армении заведено по факту публичных призывов к насилию, озвученных Исагуляном в видеозаписи "Тому, кто пристрелит Никола, нужно присудить звание национального героя или выдать миллион долларов в качестве премии", опубликованной на Youtube.