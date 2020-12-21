В Казахстане жестко отреагировали на заявления российских депутатов

Никонов ранее в декабре заявил в эфире Первого канала, что "территория Казахстана - это большой подарок со стороны России". После этого временного представителя посольства России вызвали в МИД Казахстана.

Высказывания депутатов Госдумы Вячеслава Никонова и Евгения Федорова о территории Казахстана не отражают официальную позицию Москвы, заявил министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди. Слова Федорова он назвал "бредом сивой кобылы", передает «Интерфакс».

Федоров на следующий день на YouTube-канале "Белрусинфо" также заявил о подаренных Казахстану территориях, а реакцию МИД страны расценил как проявление неблагодарности. 20 декабря Федоров на том же канале заявил, что Казахстан часть территорий получил в аренду, а после выхода из СССР обязан эти земли вернуть. Он также выступил за "восстановление единого государства с Казахстаном".

"Если говорить о словах Федорова, и вчера также он повторился, то я как казах и гражданин Казахстана хочу сказать - это задевает мою гордость. Имея высшее образование, зная историю нашей родины, я бы ответил на это высказывание на русском языке следующим образом - это бред сивой кобылы. Когда такие вопросы поднимаются, в первую очередь надо опираться на историков, учёных", - сказал Тлеуберди в Мажилисе.

Министр напомнил, что после выступления Никонова российскому дипломату была передана нота с официальной позицией руководства Казахстана.