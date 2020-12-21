Новогодняя елка вызвала скандал в Агджабеди

Установка новогодней ёлки на территории города Агджабеди по указанию главы районной Исполнительной власти вызвала недовольство местных жителей.

Как сообщает Report, на одной из центральных улиц города с участием сотрудников Исполнительной власти были начаты работы по установке ёлки.

В это время несколько местных жителей подошли к сотрудникам ИВ и выразили протест против установки ёлки, назвав это неуважением к памяти шехидов, павших в Отечественной войне. В ответ на это работники сказали жителям, что на ели вместо игрушек будут вывешены фотографии павших героев. Эти слова вызвали еще большее возмущение граждан. Жители сочли это оскорблением памяти погибших солдат.

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