Всю свою сознательную жизнь Эльчин Алиев посвятил военной службе. В дни апрельской войны 2016 года боевой офицер тоже был на передовой – отражал провокацию, затеянную армянскими властями. В 2017 году он ушел в отставку, однако после объявления войны раздумий о выборе у уроженца оккупированного Губадлы не было - майор Алиев отправился добровольцем сражаться за освобождение родного края. Профессиональный военный, он принимал участие в боях за Физули, Ходжавенд, Шушу.

Эльчин Алиев - один из героев Отечественной войны, отдавших жизнь за освобождение азербайджанских земель. С первых дней войны майор Алиев участвовал в самых ожесточенных сражениях и дошел до Шуши. До объявления Победы и капитуляции врага он не дожил всего один день.

Корреспонденты haqqin.az посетили Тезегюль Алиеву, вдову шехида Алиева.

«Как только муж узнал на войне, удержать его дома уже не могло ничто. Не было в мире силы, которая могла воспрепятствовать ему идти на фронт. Для него это было еще и делом принципа. И хотя в Госслужбе по мобилизации ему предложили дождаться вызова, Эльчин потребовал зачислить его добровольцем и уже 1 октября был на передовой», - говорит Тезегюль ханум.

Не сумев сдержать слез, вдова рассказывает, что муж регулярно звонил, сообщал, что с ним все в порядке, но после 2 ноября перестал выходить на связь.

«Наши переживания в те дни невозможно передать словами. Потом мы узнали, что 7 ноября Эльчин был ранен в плечо и ногу, но несмотря на это не покинул поле боя. А 8 ноября во время совершения намаза рядом с ним разорвался минометный снаряд. Муж получил три ранения в грудь, которые стали роковыми», - вспоминает женщина.

О гибели Эльчина его семье сообщили 11 ноября.

«Уходя на фронт, Эльчин сказал мне, что я жена офицера и всегда должна быть готова услышать трагическую новость. Поэтому, когда позвонили его командиры, я сразу попросила сказать мне правду. Услышать, что муж погиб, было очень тяжело, но помня свое обещание, я заглушила рыдания и стала готовиться к достойной встрече нашего шехида. Мы похоронили его 12 ноября на Второй Аллее почетного захоронения», - рассказала Тезегюль ханум.