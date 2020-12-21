В Милли Меджлисе обсуждают бюджет-2021

На сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству проводится обсуждение государственного и сводного бюджетов на 2021 год, сообщили в пресс-службе парламента.

В обсуждениях принимают участие министр финансов Самир Шарифов, министр труда и социальной защиты Сахиль Бабаев, министр экономики Микаил Джаббаров, председатель Центробанка Эльман Рустамов, председатель Счетной палаты Вугар Гюльмамедов, председатель Госкомитета по статистике Таир Будагов, заместитель министра транспорта, связи и высоких технологий Али Абдуллаев, заместитель председателя Государственного таможенного комитета Исмаил Гусейнов, заместитель министра финансов Азер Байрамов, заместитель министра экономики Севиндж Гасанова и депутаты.