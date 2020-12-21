Вот так выглядит село Сеидли после армянской оккупации фото; видео
Министерство обороны Азербайджана на этот раз подготовило видеорепортаж из села Сеидли освобожденного от армянской оккупации Агдамского района Азербайджана.
Министерство обороны Азербайджана на этот раз подготовило видеорепортаж из села Сеидли освобожденного от армянской оккупации Агдамского района Азербайджана.
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