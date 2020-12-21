Спецслужбы установили контроль над парламентом Армении

Внутри и за пределами здания Национального собрания Армении вот уже несколько дней установлен усиленный контроль. Об этом пишет газета «Грапарак».

«Помимо основных сотрудников службы безопасности НС, здание парламента охраняют еще и представители Службы национальной безопасности. Оказывается, они появляются в здании не только тогда, когда Никол Пашинян приходит в Национальное Собрание, обеспечивая его безопасность, но и в другие дни.

Вчера в столовой парламента мы заметили группу сотрудников Службы нацбезопасности в специальной черной форме СНБ и вооруженных. Нам сказали, что такое состояние уже несколько дней, в здании полно сотрудников СНБ. А на улице контроль осуществляют полицейские силы. Посменно у всех входов НС дежурят группы полицейских, и они не знают, почему их так мучают», - отмечает издание.