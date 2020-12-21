Самир Шарифов: в Азербайджане предотвращен связанный с пандемией кризис

В результате целенаправленных мер правительства Азербайджана связанный с пандемией коронавируса кризис предотвращен, сказал на заседании парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству министр финансов Азербайджана Самир Шарифов.

Отмечается, что в госбюджете на 2021 год учтены расходы на продолжение мер по борьбе с пандемией, на обеспечение благосостояния народа, также предусмотрены расходы на восстановление оккупированных территорий.

Самир Шарифов отметил, что бюджет составлен с учетом мер, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики Азербайджана.