Убившего трех полицейских во Франции нашли мертвым

Мужчина, убивший трех жандармов и ранивший еще одного в коммуне Сен-Жюст, расположенной в департаменте Пюи-де-Дом в центральной части Франции, обнаружен мертвым. Об этом сообщил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен в Twitter.

"Преступник был обнаружен мертвым. Я направляюсь на место происшествия", - написал министр.

По данным телеканала BFM, жандармы прибыли на вызов, получив сигнал о возможном домашнем насилии, вскоре после полуночи. Когда они попытались приблизиться к дому, 48-летний мужчина открыл огонь. Женщине, которой пытались помочь жандармы, удалось спастись, она находится в безопасности. Нападавший поджег свой дом, здание полностью выгорело.