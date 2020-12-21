Лидер парламентской оппозиции Армении просит Россию создать еще одну военную базу в Зангезуре

Лидер парламентской оппозиционной партии «Просвещенная Армения» Эдмон Марукян, вернувшись после визита в Москву, предложил начать срочные переговоры о размещении новой российской военной базы в Зангезуре.

Как сообщают армянские СМИ, он выступил в связи с этим со специальным заявлением.

«5 декабря я объявил, что нам необходимо обновить нашу договорную базу, подписав новое соглашение о безопасности со стратегическим партнером, Российской̆ Федерацией̆, после чего произошли известные события в Сюнике (Зангезуре - ред.).

Депутаты фракции «Просвещенная Армения» с миссией по установлению фактов совершили визит в населенные пункты Сюнинской̆области, к границам которых, в результате войны, позиции Вооруженных сил Азербайджана стали недопустимо близки.

Подводя итоги визита депутатов фракции «Просвещенная Армения» в Сюникскую область, считаем необходимым затронуть ряд вопросов. Ключевой из них: каким должно быть наше новое соглашение о безопасности с Российской̆Федерацией, предложенное партией̆«Просвещенная Армения», или каким образом новая российская военная база обеспечит безопасность Сюника» - говорится в заявлении.