Марокко и Израиль подписали четыре соглашения в рамках процесса нормализации дипломатических отношений. Как сообщили в МИД марокканского королевства, соглашения подписаны в ходе визита совместной делегации США и Израиля в Рабат и охватывают сотрудничество в области экономики, торговли, инноваций и туризма, пишет Anadolu.

Первое соглашение предусматривает освобождение владельцев дипломатических и служебных паспортов от визы.

Директор израильского Управления гражданской авиации Джоэль Фельдшух и гендиректор департамента гражданской авиации Министерства туризма, воздушного транспорта и экономики солидарности Марокко Зекерия Бильгази подписали Меморандум о взаимопонимании в области гражданской авиации.

Третье соглашение касается инноваций и развития водных ресурсов, четвертое - сотрудничества в области финансов и инвестиций.

Король Марокко Мухаммед VI лично принял делегацию США и Израиля. Монарх отметил, что указ США о признании суверенитета Марокко над Западной Сахарой и меры по возобновлению отношений с Израилем являются важными событиями в плане укрепления мира и стабильности в регионе.