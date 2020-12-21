Дуров задумал монетизировать Telegram

Основатель Telegram Павел Дуров рассказал о планах монетизировать мессенджер. По словам Дурова, количество активных пользователей мессенджера приблизилось к 500 миллионам. При этом на протяжении большей части истории Telegram Дуров оплачивал счета компании из личных сбережений.

«Когда технологическая компания вырастает до таких размеров, у нее есть только два пути — начать зарабатывать деньги для покрытия затрат — или продаться более крупному игроку», — объяснил Дуров.

Он заявил, что не будет продавать компанию, как это сделали основатели WhatsApp. «Telegram нужен миру как независимый проект, где уважают права пользователей и обеспечивают высокое качество сервиса», — подчеркнул Дуров. По его мнению, в составе крупной корпорации это сделать невозможно.

Дуров выразил уверенность в том, что Telegram удастся монетизировать «ненавязчиво». Он заверил, что все текущие сервиса останутся бесплатными. В то же время в приложении появятся платные дополнительные функции для бизнес-команд. «Обычные пользователи всегда будут пользоваться Telegram бесплатно», — добавил Дуров.

Он пообещал, что в чатах и сообщениях пользователей не будет рекламы. В то же время Telegram создаст рекламную платформу для каналов, которая, по словам Дурова, обеспечит пользователям комфорт и конфиденциальность, а самому Telegram позволит покрывать расходы на серверы и трафик.