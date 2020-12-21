Гахария назвал условие переговоров с Россией

Формат женевских переговоров был создан после августовской войны 2008 года. Во встречах принимают участие делегации Грузии, России, США, представители абхазской и югоосетинской сторон, Евросоюза, ООН и ОБСЕ.

Женевский формат переговоров обязательно должен быть сохранен, заявил кандидат в премьер-министры Грузии Георгий Гахария, отвечая на вопросы депутатов от правящей партии "Грузинская мечта".

"Нас не устраивают переговоры ради переговоров, но формат Женевских переговоров должен быть сохранен. И мы должны сделать все, чтобы эффективность этих переговоров была максимально ощутима для наших граждан", - сказал Гахария, сообщает Sputnik Грузия.

По словам Гахария, власти Грузии будут делать ставку на "работу с международными партнерами, чтобы максимально освоить мирный компонент в соответствии с обязательствами по соглашению от 2008 года".

"Первой задачей в Женеве для нас должно стать обеспечение прав человека на территориях, которые неподконтрольны Тбилиси", - отетил Гахария.

Отвечая на вопросы депутатов о переговорах с Россией, премьер не исключил, что могут быть задействованы и другие форматы, кроме Женевских переговоров и "пражских консультаций", но подчеркнул, что они возможны только при участии международных партнеров.