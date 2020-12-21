Гахария назвал условие переговоров с Россией
Женевский формат переговоров обязательно должен быть сохранен, заявил кандидат в премьер-министры Грузии Георгий Гахария, отвечая на вопросы депутатов от правящей партии "Грузинская мечта".
Формат женевских переговоров был создан после августовской войны 2008 года. Во встречах принимают участие делегации Грузии, России, США, представители абхазской и югоосетинской сторон, Евросоюза, ООН и ОБСЕ.
"Нас не устраивают переговоры ради переговоров, но формат Женевских переговоров должен быть сохранен. И мы должны сделать все, чтобы эффективность этих переговоров была максимально ощутима для наших граждан", - сказал Гахария, сообщает Sputnik Грузия.
По словам Гахария, власти Грузии будут делать ставку на "работу с международными партнерами, чтобы максимально освоить мирный компонент в соответствии с обязательствами по соглашению от 2008 года".
"Первой задачей в Женеве для нас должно стать обеспечение прав человека на территориях, которые неподконтрольны Тбилиси", - отетил Гахария.
Отвечая на вопросы депутатов о переговорах с Россией, премьер не исключил, что могут быть задействованы и другие форматы, кроме Женевских переговоров и "пражских консультаций", но подчеркнул, что они возможны только при участии международных партнеров.