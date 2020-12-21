Оппозиция хочет запретить Пашиняну говорить от имени Армении

Армению на международной арене должен представлять президент. Об этом лидер партии "Просвещенная Армения" Эдмон Марукян заявил в среду на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре Sputnik Армения.

"Мы предлагаем наделить президента полномочиями вести переговоры от имени руководства Армении", - сказал оппозиционер.

По его словам, президент страны должен представлять Армению на всех международных площадках. Политик убежден, что конституционная роль президента в целом должна быть пересмотрена.

Марукян отметил, что многие вопросы сейчас решаются не в пользу Армении из-за отсутствия эффективного переговорщика.