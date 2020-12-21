Роухани заявил, что Азербайджан и Иран окончательно договорились по Худаферину

Освобождение территорий Азербайджана от оккупации положительно скажется на экономической деятельности Ирана. Об этом, выступая на заседании правительства, сказал президент Ирана Хасан Роухани, сообщает агентство ИРНА.

По его словам, в результате Карабахской войны была освобождена от оккупации азербайджано-иранская граница.

«Первым положительным последствием освобождения азербайджанских территорий является достижение заключительной договоренности по Худаферинскому гидроузлу между Азербайджаном и Ираном», - сказал президент Ирана.

Роухани добавил, что в скором времени гидроузел будет введен в строй: «Он может обеспечить водой 120 тысяч гектаров территории Ирана».