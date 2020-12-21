Усиление социальной защиты населения в Азербайджане является одним из приоритетов государственной политики, сказал на заседании парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев.



По словам, в следующем году средний размер трудовой пенсии составит 338 манатов, пенсий по возрасту - 370 манатов. Эти цифры больше показателей текущего года на 13%, передает пресс-служба Минтруда.