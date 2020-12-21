В период, когда мир продолжает борьбу с COVID-19, французская компания BIO-UV, являющаяся самой крупной на планете по производству оборудования на основе UV-C, представила свой очередной продукт, который есть уже и на азербайджанском рынке.

Речь идет об устройстве BIO-SCAN 3D – идеальном решении для быстрой и безопасной дезинфекции помещений и поверхностей. При помощи BIO-SCAN 3D комнату площадью 36 квадратных метров можно продезинфицировать за 5 минут, помещение площадью 100 квадратных метров – за 15 минут, а 200 квадратных метров – за полчаса.

Система BIO-SCAN 3D имеет 8 ламп по 170 Вт каждая для излучения на 360 градусов. Аппарат очень легкий, его можно легко передвигать.

Устройством можно управлять дистанционно, оно на 100 процентов безопасно для здоровья и окружающей среды.

BIO-SCAN 3D уничтожает 99,9 процента микроорганизмов, бактерий и вирусов, в том числе SARS-COV-2 и коронавирус.

BIO-SCAN 3D отвечает всем стандартам. Он испытан и сертифицирован со стороны AFNOR (Французская ассоциация стандартизации), которая объединяет в себе стандарты ISO и EN.

Официальным дистрибьютором компании BIO-SCAN в Азербайджане является компания UV RAYS.

Контакты UV RAYS: +994 12 449 94 99, +994 70 250 94 99, [email protected], www.uvrays.az