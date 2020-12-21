Виктория Панфилова, автор haqqin.az 13:30

Нижнюю плату парламента Казахстана может возглавить Дарига Назарбаева – старшая дочь первого президента страны. Она баллотируется по спискам партии NurOtan, депутаты которой, как правило, составляют большинство в мажилисе и маслихатах всех уровней. Выборы в республике в парламент состоятся 10 января. По замыслу руководства страны, они должны обеспечить преемственность власти и стабильность политической системы. Однако могут быть и исключения – активность гражданского общества с приближением даты выборов возрастает.

Важным событием в политической жизни Казахстана в 2021 году станут выборы в мажилис и маслихаты всех уровней. «Вероятно, они должны пройти в заданном русле и обеспечить преемственность власти и стабильность политической системы. Однако нельзя исключать и того, что впоследствии - уже после выборов - отнюдь не простая социально-экономическая ситуация внесет свои коррективы в политический процесс и вызовет повышенную волатильность», - сказал haqqin.az директор АНО «Центр инвестиционного и интеграционного сотрудничества» Александр Воробьев. По его словам, согласно официальным прогнозам, восстановление экономики до докризисных уровней будет продолжаться и в 2021, 2022 годах. Спрос на основные товары казахстанского экспорта в эти годы не восстановится до конца. Кроме того, не исключено, что в 2021 году администрация Дж. Байдена усилит санкционное давление на Россию. Это обусловит и экономические трудности для Казахстана. В целом, казахстанская политическая система продемонстрировала свою устойчивость в предыдущие годы. Страна успешно прошла через процедуру передачи власти от Нурсултана Назарбаева к Касым-Жомарту Токаеву. Запас прочности у политической системы Казахстана есть. Однако ее ждут испытания в виде непростых экономических условий и, возможно, повышенная активность гражданского общества. NurOtan и ее сателлиты В выборах примут участие пять из 9 зарегистрированных политических партий – Nur Otan и ее сателлиты. До начала предвыборной кампании состоялась предвыборные съезды, в ходе которых провели ребрендинг своих партий. Например, коммунисты Казахстана отказались в своем названии от коммунистической составляющей и стали просто Народной партией Казахстана (НПК). Партия «Бiрлiк» - теперь называется «Адал» («Солидарность»). На раскрутку нового бренда потребуется время, которого у них нет. Но «Адал», видимо, это мало беспокоит, поскольку на политическом поле эта партия, как и ряд других – «Ак жол» и «Ауыл» - появится только на время выборов. Эксперты не сомневаются, что большинство мест в парламенте достанется партии власти Nur Otan. Партия провела праймериз, сформировала корпус будущих депутатов, приняла новую программу, рассчитанную до 2030 года.

Общенациональная социал-демократическая партия (ОСДП) прошедшая регистрацию в ЦИК неожиданно сошла с дистанции, заявив о бойкоте. По мнению ее председателя Асхата Рахимжанова, нынешняя избирательная кампания не отличается от предыдущих – те же правила, тот же закон, те же процедуры и те же политические партии. Где казахстанская оппозиция? Оппозиции в Казахстане нет. Точнее уже нет. Пришедший к власти президент Касым-Жомарт Токаев взял курс на построение «слышащего государства». А услышать своих граждан, по его словам, можно только через институты гражданского общества, политические парии, а также через их участие в выборах. Он даже подписал закон «О политических партиях» и «О выборах». Ставка делалась на молодежь. Но в итоге ни одна новая партия так и не появилась. О том, что в стране нет оппозиции, сожалеет даже елбасы Нурсултан Назарбаев. В своей речи в День независимости Казахстана он заявил, что «оппозиция должна быть, но должна быть конструктивной». По его словам, Казахстан – молодое независимое государство, которое еще не утвердилось. Поэтому расшатывать Казахстан, как это делается у соседей, это значит потерять все, что завоевали за годы независимости. Елбасы считает, что политическая оппозиция создается по мере роста государства, ее нельзя создать искусственно. Как сказал haqqin.az политолог Досым Сатпаев, в Казахстане внимательно следят за событиями в Белоруссии и Кыргызстане. В республике опасаются повторения событий, которые произошли в прошлом году во время президентских выборов в Казахстане. Как сказал ранее в беседе с автором казахстанский политик Серик Есенгосулы, в Казахстане также стояла задача-минимум - забрать треть мест, в этом случае все конституционные законы и поправки будут блокироваться. Для этого создать сеть независимых наблюдателей, покрывающую все 10 тыс. избирательных участков; сформировать список из 105 кандидатов в нижнюю палату парламента (по числу депутатских мест) из самых достойных и уважаемых оппонентов власти. Третья задача – убедить народ в том, что победа на выборах будет означать бескровную смену власти. Казахстанский политолог Данияр Ашимбаев считает, что при выборах без оппозиции политического смысла в ужесточениях со стороны властей нет. Однако недавно создано новое общественное движение «Гражданская альтернатива», к которому может присоединиться любой желающий. Цель – добиться проведения честных выборов. Или бойкотировать их. Или голосовать против всех - вычеркнуть из списка все пять партий.

Кто пройдет в парламент По мнению политолога Марата Шибутова, Nur Otan получит около 70 % голосов. Второе место будет у Народной партии. В этом году левая идея доминирует в мире. Третье место получит «Акжол». Партийный список маленький, но у нее есть бренд и известность. Четвертое место, скорее всего, займет партия «Адал», поскольку партия «Ауыл» хоть и представляет интересы крестьян, но село, как правило, голосует за Nur Otan. «Явка на выборах составит 60-70 %. Посмотрим как сбудется прогноз. Ведь всегда может прилететь черный лебедь и существенно поменять расклад», - считает Марат Шибутов. В списке партии Nur Otan по центральной партийной линии 49 человек, среди них Дарига Назарбаева. После некоторого перерыва она вновь вышла на политическую арену и баллотируется как директор Фонда Нурсултана Назарбаева. Депутатом парламента она уже была дважды. В марте 2019 года стала спикером верхней палаты и тогда же неожиданно ушла в отставку, а 2 мая 2020 года президент Токаев подписал указ о прекращении ее депутатских полномочий. О причинах официально ничего не сообщалось. Остальные 48 кандидатов – это люди входящие в окружение первого президента. Как метко заметил политолог Андрей Чеботарев: «иногда они возвращаются». Дарига Назарбаева не просто вернулась в политику, она сможет претендовать на роль если не спикера нижней палаты парламента, то уж точно – вице-спикера. Составить ей конкуренцию в борьбе за номенклатурные высоты способны немногие среди «членов Политбюро» – так в Казахстане окрестили элитный список кандидатов в депутаты от партии Nur Otan.