В Грузии заявили, что без оппозиции в парламенте будет трудно

Работать без оппозиции будет трудно с учетом тех вызовов и сложностей, перед которыми стоит страна, заявил кандидат на пост премьер-министра Грузии Георгий Гахария.

"Мы все понимаем, что 2021 год будет очень трудным и полным вызовов, что удваивает ответственность как правительства, так и парламента, у которого нет оппозиции. Вы все знаете, что без оппозиции работа будет очень трудной с учетом тех вызовов, перед которыми стоит страна. Это касается как глобальной пандемии, так и экономического кризиса, и политического процесса, который есть в стране", - заявил Гахария, представляя программу правительства и свой кабинет министров фракции правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия", пишет Sputnik Грузия.

В работе парламента на данный момент не принимает участия ни один из 60 представителей оппозиционных партий, большая часть из них уже подала заявки об отказе от мандатов, которые парламент должен рассмотреть в ближайшее время.