Сотни тысяч жителей Азербайджана снова получат 190 манатов

В 2020 году 600 тысячам лиц, потерявших работу из-за пандемии, была предоставлена единовременная выплата (190 манатов) в целом в размере 352 миллионов манатов, сказал на сегодняшнем заседании парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев. Об этом сообщили haqqin.az в пресс-службе Минтруда.

Министр отметил, что, согласно постановлению Кабинета министров, 600 тысячам лиц из вышеуказанной категории эти средства будут выплачены повторно.

По словам Бабаева, в целом сумма средств, которые будут выплачены этим лицам в текущем году, превысит 460 миллионов манатов.