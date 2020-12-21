Метеорологи прогнозируют дожди и мокрый снег в Баку

В четверг, 24 декабря, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидаются осадки, местами интенсивные, ближе к вечеру в пригородах столицы возможен мокрый снег. В течение дня будет дуть временами порывистый северо-западный ветер, говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии.

Температура воздуха в Баку и на Апшероне ночью составит 3-5, днем 5-7 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 762 до 767 миллиметров ртутного столба, относительная влажность 80-90%.

В регионах Азербайджана 24 декабря также ожидаются осадки, в горных и предгорных районах - снег, местами интенсивнsq. Ночью и утром туман, ожидается западный ветер, местами усилится.

Температура воздуха ночью 1-4, днем 4-7 градусов тепла, в горах ночью 4-9, днем 0-4 градуса мороза. На горных территориях возможен гололед.

24 декабря на Апшеронском полуострове на фоне усиливающегося ветра хазри ожидается дождливая погода, что может вызвать у метеозависимых людей чувство дискомфорта.