Эрдоган: «МГ ОБСЕ за 30 лет не смогла урегулировать карабахский конфликт»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция внесла вклад в урегулирование нагорно-карабахского конфликта, передают турецкие СМИ.

Выступая в парламенте, Эрдоган заявил, что сопредседатели Минской группы ОБСЕ - США, Россия и Франция за 30 лет не смогли урегулировать нагорно-карабахский конфликт.

«Наши азербайджанские братья и сестры стали беженцами. Азербайджан принял решение и вернул свои земли», - отметил президент Турции.