Молдавский премьер ушел в отставку

Молдавский премьер-министр Ион Кику покидает свой пост. Об этом он сам сообщил на брифинге.

«Я внес предложение о моей отставке и отставке правительства», — заявил Кику, его цитирует РИА «Новости».

Кику добавил, что также обсудил с руководством страны шаги, необходимые для проведения досрочных парламентских выборов.

Ранее избранный президент Молдовы Майя Санду заявила, что Кику и все правительство должны уйти в отставку. Она отметила, что бюджет, представленный нынешним кабмином, не способен помочь гражданам страны и содержит коррупционные схемы. Однако Кику отказался уходить в отставку и призвал депутатов «отложить в сторону политику» и сконцентрироваться на принятии бюджета.