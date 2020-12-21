Личные банкиры Трампа в Deutsche Bank подали в отставку

Два сотрудника Deutsche Bank AG, отвечавшие за кредитование президента США Дональда Трампа и его зятя Джареда Кушнера, подали в отставку, сообщает Интерфакс.

"Розмари Враблик и Доминик Скальци подали в Deutsche Bank заявления о своей отставке с конца года, что было принято банком", - говорится в заявлении Deutsche Bank. Первой об уходе сотрудников из банка сообщила газета The New York Times.

Враблик долгое время работала управляющим директором и старшим банкиром в подразделении Deutsche Bank по управлению частным капиталом, а также помогала управлять сотнями миллионов долларов, предоставленных взаймы Трампу за последние годы, пишет Times. Скальци, как сообщается, тесно сотрудничал с ней, и вмести они продолжали в частном порядке вести дела с Трампом от имени банка после того, как подразделение коммерческого кредитования отказалось взаимодействовать с президентом.