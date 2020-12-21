Богатые американцы начали бояться за свое будущее

Половина богатых американцев начала бояться за свое будущее и перспективы национальной экономики, показал опрос Bank of America, выдержки из которого приводит Bloomberg.

В исследовании участвовали две тысячи американских инвесторов с активами от 50 тысяч до миллиона долларов. Половина из них ответили, что резко ухудшили собственные оценки экономических перспектив по сравнению с началом года.

38 процентов опрошенных столкнулись с бессонницей из-за финансовых неудач и убытков, 37 процентов беспокоятся из-за роста расходов на медицинские нужды, 80 процентов отметили, что начали экономить и направлять на сбережения средства, которые прежде тратили на досуг.

Аналитики Bank of America отметили, что результаты опроса подтверждают общую тенденцию, согласно которой многие американцы, независимо от уровня благосостояния, начинают активнее инвестировать в том числе через торговые площадки, а также интересоваться возможностями онлайн-образования и исследованиями в сфере сбережений.