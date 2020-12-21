Минобороны: Мобилизованные скоро вернутся домой

«Некоторые лица, призванные на военную службу по мобилизации, особенно семейные, выражают обеспокоенность в связи со сроками их увольнения в запас и возвращением домой. Мы с пониманием относимся к этому вопросу». Об этом говорится в публикации на странице Минобороны в Facebook.

Военное ведомство заявляет, что документы по увольнению в запас части военнослужащих подготовлены. В надлежащем порядке они были направлены в соответствующие ведомства: «В ближайшее время ожидается поэтапное увольнение в запас лиц этой категории».